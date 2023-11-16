На тлі зустрічі Сі з Байденом — Китай заявив про створення найдосконалішої у світі Мережі

Джо Байден Сі Цзіньпінь зустрілися 15 листопада. Фото: Reuters

Китай заявив, що розгортає найдосконалішу у світі Мережу Інтернет, яка працюватиме у кілька разів швидше, ніж поточні. Наразі невідомо, чи поширять її по всій країні.

Про це пише CNN.

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За словами китайського виробника техніки Huawei, це мережа, яка може передаватись зі швидкістю приблизно 1,2 терабіт (або 1200 гігабіт) щосекунди, є достатньою для передавання даних із 150 фільмів за одну секунду.

На пресконференції цього тижня Huawei та China Mobile офіційно запустили магістральну Мережу країни наступного покоління у партнерстві з Пекінським університетом Цінхуа та Cernet, освітньою та дослідницькою мережею, що фінансується китайським урядом.

Мережа почала працювати та проходити випробування цього літа, але запускається приблизно на два роки раніше, ніж прогнозували експерти.

Прикметно, цю новину оприлюднили на тлі зустрічі американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіня, 15 листопада.

Тим часом обидва президенти уже розпочали двосторонній саміт у Сан-Франциско. На ньому планується обговорення широкого кола питань, у тому числі війни РФ проти України.