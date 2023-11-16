Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На фоне встречи Си с Байденом — Китай заявил о создании самой совершенной в мире Сети arrow

На фоне встречи Си с Байденом — Китай заявил о создании самой совершенной в мире Сети

16 ноября 2023 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На фоне встречи Си с Байденом — Китай заявил о создании самой совершенной в мире Сети
Джо Байден Си Цзиньпинь встретились 15 ноября. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Китай заявил, что разворачивает самую совершенную в мире Сеть Интернет, которая будет работать в несколько раз быстрее текущих. Пока неизвестно, распространят ли ее по всей стране.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Чем уникальна обновленная Сеть в Китае

По словам китайского производителя техники Huawei, это сеть, которая может передаваться со скоростью примерно 1,2 терабит (или 1200 гигабит) ежесекундно, достаточно для передачи данных из 150 фильмов за одну секунду.

На пресс-конференции на этой неделе Huawei и China Mobile официально запустили магистральную Сеть страны следующего поколения в партнерстве с Пекинским университетом Цинхуа и Cernet, образовательной и исследовательской сетью, финансируемой китайским правительством.

Сеть начала работать и проходить испытания этим летом, но запускается примерно на два года раньше прогнозов экспертов.

Примечательно эту новость обнародовали на фоне встречи американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня, 15 ноября.

Тем временем оба президента уже начали двусторонний саммит в Сан-Франциско. На нем планируется обсуждение широкого круга вопросов, включая войны РФ против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме