На фоне встречи Си с Байденом — Китай заявил о создании самой совершенной в мире Сети

Джо Байден Си Цзиньпинь встретились 15 ноября. Фото: Reuters

Китай заявил, что разворачивает самую совершенную в мире Сеть Интернет, которая будет работать в несколько раз быстрее текущих. Пока неизвестно, распространят ли ее по всей стране.

Об этом пишет CNN.

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По словам китайского производителя техники Huawei, это сеть, которая может передаваться со скоростью примерно 1,2 терабит (или 1200 гигабит) ежесекундно, достаточно для передачи данных из 150 фильмов за одну секунду.

На пресс-конференции на этой неделе Huawei и China Mobile официально запустили магистральную Сеть страны следующего поколения в партнерстве с Пекинским университетом Цинхуа и Cernet, образовательной и исследовательской сетью, финансируемой китайским правительством.

Сеть начала работать и проходить испытания этим летом, но запускается примерно на два года раньше прогнозов экспертов.

Примечательно эту новость обнародовали на фоне встречи американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня, 15 ноября.

Тем временем оба президента уже начали двусторонний саммит в Сан-Франциско. На нем планируется обсуждение широкого круга вопросов, включая войны РФ против Украины.