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На війні в Україні загинув грузинський доброволець

13 листопада 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
На війні в Україні загинув грузинський доброволець
Грузинський доброволець пішов захищати Україну. ФОТО: Facebook Вано Надірадзе
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні йде 628-й день повномасштабної війни. Збройні сили України продовжують захищати країну від ворога і несуть втрати. Як стало відомо, у боях з російськими окупантами загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.

Про це інформує грузинська філія Радіо Свобода.

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Грузинський доброволець загинув на війні в Україні

Як зазначили у виданні, у Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

"Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, "поки не дізналися рідні", — мовиться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

Нагадаємо, на фронті загинув український письменник-доброволець Максим Петренко. Ще з 2022 року його вважали зниклим безвісти і сподівались, що він у полоні, але 6 листопада стало відомо про його загибель.

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