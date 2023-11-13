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На войне в Украине погиб грузинский доброволец

13 ноября 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На войне в Украине погиб грузинский доброволец
Грузинский доброволец отправился защищать Украину. ФОТО: Facebook Вано Надирадзе
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине идет 628-й день полномасштабной войны. Вооруженные силы Украины продолжают защищать страну от врага и несут потери. Как стало известно, в боях с российскими оккупантами погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

Об этом сообщает грузинский филиал Радио Свобода.

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Грузинский доброволец погиб на войне в Украине

Как отметили в издании, в Министерстве иностранных дел Грузии подтвердили смерть Ираклия Курцикидзе.

"Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, "пока не узнали родные", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли более 50 грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

Напомним, на фронте погиб украинский писатель-добровольец Максим Петренко. Еще с 2022 года он считался пропавшим без вести и надеялся, что он в плену, но 6 ноября стало известно о его гибели.

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