На войне в Украине погиб грузинский доброволец

Грузинский доброволец отправился защищать Украину. ФОТО: Facebook Вано Надирадзе

В Украине идет 628-й день полномасштабной войны. Вооруженные силы Украины продолжают защищать страну от врага и несут потери. Как стало известно, в боях с российскими оккупантами погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

Об этом сообщает грузинский филиал Радио Свобода.

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Как отметили в издании, в Министерстве иностранных дел Грузии подтвердили смерть Ираклия Курцикидзе.

"Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, "пока не узнали родные", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли более 50 грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

Напомним, на фронте погиб украинский писатель-добровольец Максим Петренко. Еще с 2022 года он считался пропавшим без вести и надеялся, что он в плену, но 6 ноября стало известно о его гибели.