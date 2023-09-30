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На Вінниччині ворог влучив у обʼєкт інфраструктури: подробиці

30 вересня 2023 02:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Вінниччині ворог влучив у обʼєкт інфраструктури: подробиці
На Вінниччині ворог влучив у обʼєкт інфраструктури: подробиці
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Вінницькій області ворог внаслідок нічної атаки на регіон 30 вересня поцілив у об'єкт інфраструктури. В регіоні досі небезпечно. Повітряни сили повідомили про атаку безпілотників. В Україні у деяких областях досі лунає повітряна тривога

Про влучання повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Влучання у Вінницькій області зараз 30 вересня

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й у Вінницькій області.

"На Вінниччині на жаль є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо", — повідомили у Вінницькій ОВА.

Вибухи у Вінницькій області 30 вересня

У Калинівській міській раді також повідомили, що є влучання на території громади. Як передає з місця подій міський голова Василь Поліщук, на цей час нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця попадання.

Мапа тривог нині така:

Повітряна тривога 30 вересня

Нагадаємо, ворог не полишає українців у спокої. У Вінницькій області після опівночі 30 вересня пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога. 

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