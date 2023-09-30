Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры: подробности arrow

В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры: подробности

30 сентября 2023 02:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры: подробности
В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры: подробности
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Винницкой области враг в результате ночной атаки на регион 30 сентября попал в объект инфраструктуры. В регионе до сих пор опасно. Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников. В Украине в некоторых областях до сих пор доносится воздушная тревога.

О попадании сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Читайте также:

Попадания в Винницкой области сейчас 30 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников, в том числе и в Винницкой области.

"В Винницкой области к сожалению есть попадание в объект инфраструктуры. Работаем", — сообщили в Винницкой ОВА.

Взрывы в Винницкой области 30 сентября

В Калиновском городском совете также сообщили, что есть попадания на территории общины. Как передает с места событий городской голова Василий Полищук, на данный момент неотложной потребности в эвакуации нет, за исключением непосредственного места попадания.

Карта тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 30 сентября

Напомним, враг не оставляет украинцев в покое. В Винницкой области после полуночи 30 сентября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз