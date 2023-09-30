В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры: подробности

В Винницкой области враг в результате ночной атаки на регион 30 сентября попал в объект инфраструктуры. В регионе до сих пор опасно. Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников. В Украине в некоторых областях до сих пор доносится воздушная тревога.

О попадании сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников, в том числе и в Винницкой области.

"В Винницкой области к сожалению есть попадание в объект инфраструктуры. Работаем", — сообщили в Винницкой ОВА.

В Калиновском городском совете также сообщили, что есть попадания на территории общины. Как передает с места событий городской голова Василий Полищук, на данный момент неотложной потребности в эвакуации нет, за исключением непосредственного места попадания.

Карта тревог сейчас такова:

Напомним, враг не оставляет украинцев в покое. В Винницкой области после полуночи 30 сентября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.