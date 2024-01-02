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На всій території України оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

2 січня 2024 07:05
оновлено: 07:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На всій території України оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Запуск ракети. Ілюстративне фото: pravda.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 2 січня, лунає масштабна повітряна тривога. Наразі група ворожих ракет рухається в напрямку різних областей країни. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Куди летять ворожі ракети

"Група ракет в Миргородському районі Полтавщини, курс західний. Нова група ракет заходить через Сумську область!" — йдеться у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:06. Тепер ракети зафіксовано на межі Київської/Черкаської областей, курс західний (Вінниччина).

Також ворожа балістика знаходиться в Херсонській області, курс північно-західний.

"Ракети з Сумської області, через Полтавщину в напрямку Київщини/Черкащини", — додали у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:08. В Повітряних Силах ЗСУ закликали жителів Вінничини перебувати в укриттях. 

"З Вінниччини ракета змінила курс на Житомирщину. Ракети на межі Київської та Черкаської областей, в західному напрямку. Ракети в Кіровоградській області, курс північно-західний (через Новоукраїнський район)", — зазначили у повідомленні. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:09. Тепер ракети рухаються в напрямку Києва.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:16. Наразі ракета летить через Черкаську область в напрямку Вінницької. 

"Ракети з Кіровоградської області також в напрямку Вінниччини. Частина ракет змінює курс на північ, решта прямує на захід", — повідомили у Повітряних Силах.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:17. Тепер ракета перебуває в Бердичівському районі Житомирської області, курс — західний.

Оновлено 07:18. Балістика рухається з півдня в напрямку Канатово. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:23. Частина ракет, які були на Вінничині, змінюють напрямок на північ, ймовірно, через Житомирщину — Фастівський район, після чого на Київ. 

"Київ — перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку", — закликали у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека 

Оновлено 07:20. Жителів Кривого Рогу закликали перебувати в укриттях.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 07:31. Мешканців Харкова закликали перебувати в бомбосховищах.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України, тому до відбою перебувайте в укриттях.  

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше в столичній обласній прокуратурі розповіли про наслідки нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Київську область. За їхніми даними, уламки безпілотників пошкодили кілька приватних будинків. 

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