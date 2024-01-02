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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - куда летят ракеты

2 января 2024 07:05
обновлено: 07:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - куда летят ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: pravda.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 2 января, раздается масштабная воздушная тревога. В настоящее время группа вражеских ракет двигается в направлении разных областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Группа ракет в Миргородском районе Полтавщины, курс западный. Новая группа ракет заходит через Сумскую область!" - говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено 07:06 . Теперь ракеты зафиксированы на границе Киевской/Черкасской областей, курс западный (Винниччина).

Также враждебная баллистика находится в Херсонской области, курс северо-западный.

"Ракеты из Сумской области, через Полтащину в направлении Киевщины/Черкащины" , - добавили в сообщении.

 

Обновлено 07:08 . В Воздушных Силах ВСУ призвали жителей Винницкой области находиться в укрытиях.

"Из Винниччины ракета сменила курс на Житомирщину. Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей, в западном направлении. Ракеты в Кировоградской области, курс северо-западный (через Новоукраинский район)" , - отметили в сообщении.

Обновлено 07:09 . Теперь ракеты двигаются в направлении Киева.

Обновлено 07:16 . В настоящее время ракета летит через Черкасскую область в направлении Винницкой.

"Ракеты из Кировоградской области также в направлении Винницкой области. Часть ракет меняет курс на север, остальные направляются на запад" , - сообщили в Воздушных Силах.

Обновлено 07:17 . Теперь ракета находится в Бердичевском районе Житомирской области, курс западный.

Обновлено 07:18 . Баллистика двигается с юга в направлении Канатово.

Где идет опасность

Пока воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

Обновлено 07:20. Жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях.

угроза ракет
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Напомним, ранее в столичной областной прокуратуре рассказали о последствиях налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область. По их данным, обломки беспилотников повредили несколько частных домов.

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