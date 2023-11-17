На ЗАЕС російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації енергоблоків

Запоріжська АЕС. Фото: Прес-служба Енергоатому

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Мова йде саме про 2,4 та 6 енергоблоки.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Порушення умов використання обладання на ЗАЕС

Зазначається, що російське керівництво ЗАЕС використовує мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції. При цьому вони не враховують, що при нагріванні мастило починає інтенсивно пінитися. Відповідно це знижує тиск в системі й автоматично відключаються дизель-генератори.

За інформацією Енергоатома, це може призвести до деграції обладнання та системи енергоблоку.

"Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію", — зазначив президент Енергоатома Петро Котін.

Дії росіян можуть призвести до радіаційної аварії

Також намагання окупантів перевести енергоблоки ЗАЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий" є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України. Це збільшує ймовірність того, що вищезазначені дії можуть призвести до настання радіаційної аварії.

Нагадаємо, через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці продовжується виток реагентів з першого контура в другий. Наслідком аварії моде стати втрата цілісності трубок парогенераторів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що наразі відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. За його словами, ситуація стратегічно не змінилась.