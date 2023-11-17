Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На ЗАЕС російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації енергоблоків arrow

На ЗАЕС російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації енергоблоків

17 листопада 2023 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На ЗАЕС російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації енергоблоків
Запоріжська АЕС. Фото: Прес-служба Енергоатому
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Мова йде саме про 2,4 та 6 енергоблоки.

Про це повідомляє Енергоатом.

Читайте також:

Порушення умов використання обладання на ЗАЕС 

Зазначається, що російське керівництво ЗАЕС використовує мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції. При цьому вони не враховують, що при нагріванні мастило починає інтенсивно пінитися. Відповідно це знижує тиск в системі й автоматично відключаються дизель-генератори.

За інформацією Енергоатома, це може призвести до деграції обладнання та системи енергоблоку.

"Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію", — зазначив президент Енергоатома Петро Котін.

Дії росіян можуть призвести до радіаційної аварії

Також намагання окупантів перевести енергоблоки ЗАЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий" є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України. Це збільшує ймовірність того, що вищезазначені дії можуть призвести до настання радіаційної аварії.

Нагадаємо, через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці продовжується виток реагентів з першого контура в другий. Наслідком аварії моде стати втрата цілісності трубок парогенераторів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що наразі відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. За його словами, ситуація стратегічно не змінилась.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі