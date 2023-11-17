На ЗАЭС российское руководство продолжает нарушать технические требования эксплуатации энергоблоков

Запорожская АЭС. Фото: Пресс-служба Энергоатома

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российское руководство продолжает нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет именно о 2,4 и 6 энергоблоках.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Нарушение условий использования оборудования на ЗАЭС

Отмечается, что российское руководство ЗАЭС использует смазку российского производства для резервной дизельной электростанции. При этом они не учитывают, что при нагревании смазка начинает интенсивно пениться. Соответственно, это снижает давление в системе и автоматически отключаються дизель-генераторы.

По информации Энергоатома, это может привести к деграции оборудования и системы энергоблока.

"В конце концов, это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности — дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию" , — отметил президент Энергоатома Петр Котин.

Действия россиян могут привести к радиационной аварии

Также попытка окупантов перевести энергоблоки ЗАЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее" является грубым нарушением требований ядерного законодательства Украины. Это увеличивает вероятность того, что вышеперечисленные действия могут привести к наступлению радиационной аварии.

Напомним, из-за некомпетентности российского руководства на Запорожской АЭС в пятом энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй. Следствием аварии может стать потеря целостности трубок парогенераторов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас происходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.