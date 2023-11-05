На Закарпатті оголосили жалобу за воїнами 128 бригади, які загинули внаслідок удару ворога

128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Фото ілюстративне

На Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Читайте також:

На Закарпатті оголосять жалобу за загиблими воїнами

"В районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів", — говориться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу. Державні прапори буде приспущено, а також кожного дня о 9:00 годині ранку пам’ять воїнів вшановуватимуть хвилиною мовчання. У церквах області відбудуться богослужіння.

"Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги", — написав Віктор Микита.

Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.