На Закарпатті оголосили жалобу за воїнами 128 бригади, які загинули внаслідок удару ворога
На Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
На Закарпатті оголосять жалобу за загиблими воїнами
"В районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів", — говориться у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу. Державні прапори буде приспущено, а також кожного дня о 9:00 годині ранку пам’ять воїнів вшановуватимуть хвилиною мовчання. У церквах області відбудуться богослужіння.
"Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги", — написав Віктор Микита.
Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
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