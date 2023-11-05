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На Закарпатті оголосили жалобу за воїнами 128 бригади, які загинули внаслідок удару ворога

5 листопада 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті оголосили жалобу за воїнами 128 бригади, які загинули внаслідок удару ворога
128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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"В районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів", — говориться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу. Державні прапори буде приспущено, а також кожного дня о 9:00 годині ранку пам’ять воїнів вшановуватимуть  хвилиною мовчання. У церквах області відбудуться богослужіння. 

"Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги", — написав Віктор Микита. 

Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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