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На Закарпатье объявили траур по воинам 128 бригады, погибшим в результате удара врага

5 ноября 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Закарпатье объявили траур по воинам 128 бригады, погибшим в результате удара врага
128-й Закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады. Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Закарпатье 6 ноября будет объявлен трехдневный траур по воинам 128-й Закарпатской отдельной горной штурмовой бригады. Они погибли в результате вражеского удара по скоплению военных.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкита.

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"В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128 ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов" , — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур. Государственные флаги будут приспущены, а также каждый день в 9:00 утра память воинов будут чтить минутой молчания. В церквях области пройдут богослужения.

"Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах", — написал Виктор Мыкита.

Ранее мы сообщали, что враг 3 ноября нанес удар по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В результате погибли военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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