На Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів — деталі

Перевірка документів на блокпосту. Фото: соцмережі

Рада оборони Закарпаття запровадить перевірку документів людей на території області. Зміни наберуть чинності від завтра, 1 грудня.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

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"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни діятимуть протягом дії воєнного стану на всій території України.

Так, у районах та містах будуть призначені коменданти, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

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