На Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів — деталі
Рада оборони Закарпаття запровадить перевірку документів людей на території області. Зміни наберуть чинності від завтра, 1 грудня.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА.
У жителів Закарпаття перевірятимуть документи
"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зміни діятимуть протягом дії воєнного стану на всій території України.
Так, у районах та містах будуть призначені коменданти, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.
Раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан і триває мобілізація до лав Збройних сил України. Чи можуть водії отримати повістку на автозаправній станції — відповідь юриста.
Крім того, 28 листопада на Закарпатті один з чоловіків втік з Мукачівського ТЦК та СП прямісінько через вікно на другому поверсі.
Читайте Новини.LIVE!