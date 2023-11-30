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На Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів — деталі

30 листопада 2023 20:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів — деталі
Перевірка документів на блокпосту. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Рада оборони Закарпаття запровадить перевірку документів людей на території області. Зміни наберуть чинності від завтра, 1 грудня.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

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"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни діятимуть протягом дії воєнного стану на всій території України.

Так, у районах та містах будуть призначені коменданти, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

Раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан і триває мобілізація до лав Збройних сил України. Чи можуть водії отримати повістку на автозаправній станції — відповідь юриста.

Крім того, 28 листопада на Закарпатті один з чоловіків втік з Мукачівського ТЦК та СП прямісінько через вікно на другому поверсі.

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