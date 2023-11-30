В Закарпатье вводят проверку документов у жителей — детали

Проверка документов на блокпосту. Фото: соцсети

Совет обороны Закарпатья введет проверку документов людей на территории области. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 декабря.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

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"Такие мероприятия осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения будут действовать во время военного положения на всей территории Украины.

Так, в районах и городах будут назначены коменданты, которые определят уполномоченных лиц для проверки документов.

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