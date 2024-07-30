Служба ув'язнених у ЗСУ — яке ставлення та умови для мобілізованих з колоній

Українські в'язні у ЗСУ. Фото: t.me/brygada47

В Україні активно мобілізуються ув'язнені. На кінець липня з колоній до підрозділів Збройних сил вже виїхали 3823 людини. Вони розповіли про свою службу.

Про це повідомляє "Страна" у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

Служба ув'язнених у ЗСУ

Перша група добровольців-в'язнів подала заяви одразу після набуття чинності закону про службу засуджених та швидко отримала можливість умовного дострокового звільнення. Вони підписали контракт із Міністерством оборони.

Олексій, якого мобілізували з колонії, каже, що колишніх ув'язнених перевезли під конвоєм до навчальних частин.

"ВЛК проходили на зоні, там же підписували контракти із ЗСУ. Після підписання всіх нас перевели в окремий барак. А через добу за нами приїхали "покупці" з армії. Навантажили в автобуси і під конвоєм нацгвардійців перевезли в учбовку. Після приїзду розповіли, що для нас не передбачені звільнення, відпустки — те, що передбачено для інших військових. Живемо в окремому бараку, але харчуватися ходимо в загальну їдальню", — каже він.

За його словами, навчання прискорене — 30 діб. Багато хто з в'язнів раніше був в АТО. Олексій розповів, що було вже дві втечі — одного знайшли вже і відправили назад до колонії, де додали термін за дезертирство, а другого ще шукають.

"З обмежень у нас — виходити в село за покупками нам заборонено, ночами можуть підняти і перевірити на п'янку. Посилки нам привозять сержанти. Телефони також заборонені, але майже у всіх наших вони є. Ховаємо акуратно, досвід зони допомагає — армійські інструктори не знають, як можна ховати. Загалом тут багато схоже на зону, але з кращим харчуванням і військовим навчанням", — розповів Олексій.

За словами іншого мобілізовано, спочатку колишніх в'язнів побоювалося нове начальство.

"Від нас очікували бунтів, втеч, бійок із різаниною. Але наші виявилися набагато спокійнішими, ніж звичайні мобілізовані. У всякому разі п'яних бійок у нас немає. Не тому, що не п'ємо. А тому, що всі наші досвідчені, п'ємо тихо, після відбою. Нікого не чіпаємо, поводимося тихо", — розповів Антон.

Він каже, що з ними поводяться дуже ввічливо.

Частина з колишніх ув'язнених уже пройшла навчання і потрапила в бойові підрозділи.

"Уже взяв участь у двох боях. Одразу після приїзду нас, дев'ятьох колишніх арештантів, кинули на позицію. Але не окремо, а разом зі звичайними солдатами. Обурило, що звичайних солдатів через тиждень забрали на ротацію, а про нас "забули". Відвели на ротацію тільки після того, як четверо з дев'яти наших отримали поранення, двоє з них важкі "300". До речі, на позиціях нам відкрито заявили, якщо хтось вирішить втекти або здатися — розстріляють одразу", — додав колишній ув'язнений.

Нагадаємо, серед майже 4 тисяч в'язнів, які були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію та вже стали до лав ЗСУ, вже є поранені та загиблі. Як вважають у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув'язнених.

Раніше українські в'язні, які приєдналися до Збройних сил України, розповіли про свою мобілізацію. Вони кажуть, що не збираються помирати.