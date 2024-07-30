Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Начальство боялося втечі — колишні ув'язнені розповіли, як служать у ЗСУ arrow

Начальство боялося втечі — колишні ув'язнені розповіли, як служать у ЗСУ

30 липня 2024 18:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Служба ув'язнених у ЗСУ — яке ставлення та умови для мобілізованих з колоній
Українські в'язні у ЗСУ. Фото: t.me/brygada47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні активно мобілізуються ув'язнені. На кінець липня з колоній до підрозділів Збройних сил вже виїхали 3823 людини. Вони розповіли про свою службу.

Про це повідомляє "Страна" у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

Служба ув'язнених у ЗСУ

Перша група добровольців-в'язнів подала заяви одразу після набуття чинності закону про службу засуджених та швидко отримала можливість умовного дострокового звільнення. Вони підписали контракт із Міністерством оборони.

Олексій, якого мобілізували з колонії, каже, що колишніх ув'язнених перевезли під конвоєм до навчальних частин.

"ВЛК проходили на зоні, там же підписували контракти із ЗСУ. Після підписання всіх нас перевели в окремий барак. А через добу за нами приїхали "покупці" з армії. Навантажили в автобуси і під конвоєм нацгвардійців перевезли в учбовку. Після приїзду розповіли, що для нас не передбачені звільнення, відпустки — те, що передбачено для інших військових. Живемо в окремому бараку, але харчуватися ходимо в загальну їдальню", — каже він.

За його словами, навчання прискорене — 30 діб. Багато хто з в'язнів раніше був в АТО. Олексій розповів, що було вже дві втечі — одного знайшли вже і відправили назад до колонії, де додали термін за дезертирство, а другого ще шукають.

"З обмежень у нас — виходити в село за покупками нам заборонено, ночами можуть підняти і перевірити на п'янку. Посилки нам привозять сержанти. Телефони також заборонені, але майже у всіх наших вони є. Ховаємо акуратно, досвід зони допомагає — армійські інструктори не знають, як можна ховати. Загалом тут багато схоже на зону, але з кращим харчуванням і військовим навчанням", — розповів Олексій.

За словами іншого мобілізовано, спочатку колишніх в'язнів побоювалося нове начальство.

"Від нас очікували бунтів, втеч, бійок із різаниною. Але наші виявилися набагато спокійнішими, ніж звичайні мобілізовані. У всякому разі п'яних бійок у нас немає. Не тому, що не п'ємо. А тому, що всі наші досвідчені, п'ємо тихо, після відбою. Нікого не чіпаємо, поводимося тихо", — розповів Антон. 

Він каже, що з ними поводяться дуже ввічливо.

Частина з колишніх ув'язнених уже пройшла навчання і потрапила в бойові підрозділи. 

"Уже взяв участь у двох боях. Одразу після приїзду нас, дев'ятьох колишніх арештантів, кинули на позицію. Але не окремо, а разом зі звичайними солдатами. Обурило, що звичайних солдатів через тиждень забрали на ротацію, а про нас "забули". Відвели на ротацію тільки після того, як четверо з дев'яти наших отримали поранення, двоє з них важкі "300". До речі, на позиціях нам відкрито заявили, якщо хтось вирішить втекти або здатися — розстріляють одразу", — додав колишній ув'язнений.

Нагадаємо, серед майже 4 тисяч в'язнів, які були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію та вже стали до лав ЗСУ, вже є поранені та загиблі. Як вважають у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув'язнених.

Раніше українські в'язні, які приєдналися до Збройних сил України, розповіли про свою мобілізацію. Вони кажуть, що не збираються помирати.

війна ЗСУ українці в'язниця Україна ув'язнені мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом