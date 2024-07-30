Служба заключенных в ВСУ — какое отношение и условия для мобилизованных из колоний

Украинские заключенные в ВСУ. Фото: t.me/brygada47

В Украине активно мобилизуются заключенные. На конец июля из колоний в подразделения Вооруженных сил уже выехали 3 823 человека. Они рассказали о своей службе.

Об этом сообщает "Страна" во вторник, 30 июля.

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Служба заключенных в ВСУ

Первая группа добровольцев-заключенных подала заявления сразу после введения закона о службе осужденных и быстро получила возможность условного досрочного освобождения. Они подписали договор с Министерством обороны.

Алексей, мобилизованный из колонии, говорит, что бывших заключенных перевезли под конвоем в учебные части.

"ВВК проходили на зоне, там же подписывали контракты с ВСУ. После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали "покупатели" из армии. Нагрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку. По приезду рассказали, что нам не положены увольнения, отпуска — то, что положено для других военных. Живем в отдельном бараке, но питаться ходим в общую столовую", — говорит он.

По его словам, обучение ускоренное — 30 суток. Многие из заключенных ранее были в АТО. Алексей рассказал, что было уже два побега — одного нашли уже и отправили обратно в колонию, где добавили срок за дезертирство, а второго еще ищут.

"Из ограничений у нас — выходить в село за покупками нам запрещено, по ночам могут поднять и проверить на пьянку. Посылки нам привозят сержанты. Телефоны также запрещены, но почти у всех наших они есть. Прячем аккуратно, опыт зоны помогает — армейские инструкторы не знают, как можно прятать. В общем, здесь многое похоже на зону, но с лучшим питанием и военным обучением", — рассказал Алексей.

По словам другого мобилизованного, сначала бывших заключенных опасалось новое начальство.

"От нас ожидали бунтов, побегов, драк с поножовщиной. Но наши оказались намного спокойнее, чем обычные мобилизованные. Во всяком случае пьяных драк у нас нет. Не потому, что не пьем. А потому, что все наши опытные, пьем тихо, после отбоя. Никого не трогаем, ведем себя тихо", — рассказал Антон.

Он говорит, что с ними обращаются очень вежливо.

Часть из бывших заключенных уже прошла обучение и попала в боевые подразделения.

"Уже принял участие в двух боях. Сразу после приезда нас, девять бывших арестантов, бросили на позицию. Но не отдельно, а вместе с обычными солдатами. Возмутило, что обычных солдат через неделю забрали на ротацию, а о нас "забыли". Отвели на ротацию только после того, как четверо из девяти наших получили ранения, двое из них тяжелые "300". Кстати, на позициях нам открыто заявили, если кто-то решит сбежать или сдаться — расстреляют сразу", — добавил бывший заключенный.

Напомним, среди почти 4 тысяч заключенных, которые были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию и уже встали в ряды ВСУ, уже есть раненые и погибшие. Как считают в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Ранее украинские заключенные, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, рассказали о своей мобилизации. Они говорят, что не собираются умирать.