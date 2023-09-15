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Найближчим часом танки Abrams боронитимуть нашу країну, — Данілов

15 вересня 2023 23:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Найближчим часом танки Abrams боронитимуть нашу країну, — Данілов
Транспортування танка Abrams. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Перші танки Abrams, обіцяні Сполученими Штатами Америки, найближчим часом прибудуть до України. Очікується, що їх буде понад десять.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі Українському Радіо.

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"Щодо постачання танки Abrams, — найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери — США — в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", — сказав Данілов.

За його словами, танків буде більше, ніж повідомлялося раніше.

"Їх буде більше ніж десять. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", — зазначив секретар Радбезу.

Раніше ми повідомляли, Данія передала нашій державі вже десять танків Leopard 1A5. За словами командувача Сухопутних сил Данії генерал-майора Арпе Нільсена, "ще більше — у дорозі".

Нагадуємо, Україна, схоже, втратила свій перший танк Challenger 2. До соцмереж потрапило відео, на якому видно, як палає британський танк Challenger 2. Ймовірно, його знищили росіяни. Екіпаж вижив.

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