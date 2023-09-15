В ближайшее время танки Abrams будут защищать нашу страну, — Данилов

Транспортировка танка Abrams. Фото: Милитарный

Первые танки Abrams, обещанные Соединенными Штатами Америки, в ближайшее время прибудут в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Украинскому Радио.

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"Что касается поставки танков Abrams, — самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", — сказал Данилов.

По его словам, танков будет больше, чем сообщалось ранее.

"Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", — отметил секретарь Совбеза.

Ранее мы сообщали, что Дания передала нашему государству уже десять танков Leopard 1A5. По словам командующего Сухопутными силами Дании генерал-майора Арпе Нильсена, "еще больше — в пути".

Напомним, Украина, похоже, потеряла свой первый танк Challenger 2. В соцсети попало видео, на котором видно, как пылает британский танк Challenger 2. Вероятно, его уничтожили россияне. Экипаж выжил.