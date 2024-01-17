Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю

Командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: скриншот з відео

Російські війська щодня завдають ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України.



Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ситуація на півночі України

"Щодня ворог наносить по території Сумщини та Чернігівщини вогневе ураження. Противник використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, залучає диверсійні групи", — розповів Наєв.

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"Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним!" — зазначив він.

Наєв нагадав, що місцева влада займається питаннями евакуації мешканців з цих регіонів, так само як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні країни.

"Війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем та нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій", — додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше Наєв показав, в яких умовах працюють українські захисники на Київщині. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ також розповів, чи є в мобільних групах ППО Києва запаси ракет до ПЗРК.