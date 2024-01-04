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Наєв розповів, чи є в мобільних групах ППО Києва запаси ракет до ПЗРК

4 січня 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наєв розповів, чи є в мобільних групах ППО Києва запаси ракет до ПЗРК
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що мобільні групи протиповітряної оборони Києва мають у запасі достатньо боєприпасів, зокрема ракет для ПЗРК. Вони здатні відбити ще декілька потужних атак РФ.

Про це повідомляє AFP.

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Наєв наголосив, що поточна ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати декілька наступних потужних атак РФ.

"Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення ракетного запасу", — зазначив він.

За його словами, наразі у пріоритеті більше боєприпасів, адже російські окупанти хочуть виснажити українську систему ППО.

Наєв каже, що захисники неба хотіли б більше ракет для Patriot та самих систем.

Він високо оцінив роботу ППО ЗСУ та наголосив, що ефективність склала близько 90%.

"Жодна інша система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією", — додав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, 2 січня мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.

Також ми писали, що український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102 бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.

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