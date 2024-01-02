Український військовий розповів, як ППО збиває ракети

Український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102 бригади ТрО з позивним "Адік". Фото: "Укрінформ"

Український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102 бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.

Про це український військовий розповів "Укрінформу".

Читайте також:

Робота української ППО

Військовий каже, що цілком реально за тиждень опанувати таку військову професію, як оператор ПЗРК. Однак за умови, що бійці зможуть займатися на тренажерах.

За його словами, поцілити в ракету — це велика доля удачі, адже можуть заважати погодні умови та інше.

Нещодавно "Адік" приземлив російську ракету вартістю близько 13 млн доларів. Журналісти наголосили, що вартість озброєння, з якого вона була знищена, — приблизно 3 тис. доларів.

Журналістка та український військовий. Фото: "Укрінформ"

"Нам повідомили, що є ракетна небезпека. В цьому конкретному випадку ракет не було видно ні на яких радарах. Вони йшли на малій висоті. Коли оголосили ракетну небезпеку, ми були на бойових позиціях, дали запит на рахунок того, чи бачать ракети наші підрозділи, чи ні. Нам сказали, що тільки візуальне і акустичне спостереження, а на радарах ракет не видно", — розповів військовий.

Зенітник каже, що завчасно зробив "накол", тобто зброю було приведено в бойову готовність, вона увімкнулася і почала пошук цілі.

"Побачив ціль візуально, навівся, зафіксував, зробив пуск… Від того моменту, коли побачив ціль, і до збиття — 8-9 секунд. Коли навівся, то до кінця не був упевнений, що все вийде. Спостерігав, чи дожене моя ракета ціль, чи ні. Вже коли побачив, що вибух на землі, то зрозумів, що збив. Кричав багато нецензурних слів, але спочатку вигукував: "Давай, давай!", типу – наздоганяй. А як побачив, що збив, то був звєрський крик радості", — додав "Адік".

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, Валерій Залужний розповів, чим сьогодні Україна збивала російські аеробалістичні ракети "Кинджал". За його словами, з цією задачею прекрасно впорався ЗРК Patriot.