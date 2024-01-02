Украинский военный рассказал, как ПВО сбивает ракеты

Украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адик". Фото: "Укринформ"

Украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адик" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.

Об этом украинский военный рассказал "Укринформу".

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Военный говорит, что вполне реально через неделю овладеть такой военной профессией, как оператор ПЗРК. Однако при условии, что бойцы смогут заниматься на тренажерах.

По его словам, попасть в ракету — это большая судьба удачи, ведь могут мешать погодные условия и прочее.

Недавно "Адик" приземлил российскую ракету стоимостью около 13 млн долларов. Журналисты подчеркнули, что стоимость вооружения, из которого она была уничтожена, — около 3 тыс. долларов.

Журналист и украинский военный. Фото: "Укринформ"

"Нам сообщили, что есть ракетная опасность. В этом конкретном случае ракет не было видно ни на каких радарах. Они шли на малой высоте. Когда объявили ракетную опасность, мы были на боевых позициях, дали запрос на счет того, видят ли ракеты наши подразделения или нет. Нам сказали, что только визуальное и акустическое наблюдение, а на радарах ракет не видно", — рассказал военный.

Зенитник говорит, что заранее сделал "накол", то есть оружие было приведено в боевую готовность, оно включилось и начало поиск цели.

"Увидел цель визуально, навелся, зафиксировал, сделал пуск... От того момента, когда увидел цель, и до сбития — 8-9 секунд. Когда навел, то до конца не был уверен, что все получится. Наблюдал, догонит ли моя ракета цель или нет. Уже когда увидел, что взрыв на земле, то понял, что сбил. Кричал много нецензурных слов, но сначала выкрикивал: "Давай, давай!", типа — догоняй. А как увидел, что сбил, то был звериный крик радости", — добавил "Адик".

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, Валерий Залужный рассказал, чем сегодня Украина сбивала российские аэробаллистические ракеты "Кинжал". По его словам, с этой задачей прекрасно справился ЗРК Patriot.