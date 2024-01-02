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Залужний розповів, чим збивали ворожі "Кинджали"

2 січня 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Залужний розповів, чим збивали ворожі "Кинджали"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, чим сьогодні Україна збивала російські аеробалістичні ракети "Кинджал". За його словами, з цією задачею прекрасно впорався ЗРК Patriot.

Про це він повідомив у Twiiter.

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Як заявив головком, 10 із 10 таких російських ракет, які були збиті українськими силами завдяки Patriot, — це абсолютний рекорд. Тому він закликав союзників України надати більше таких комплексів та боєприпасів до них.

Допис Залужного. Джерело: Twitter

"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України за допомогою ЗРК Patriot збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", — написав він.

Він також висловив подяку українським партнерам за надані системи ППО.

"Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них", — додав Залужний. 

Нагадаємо, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ракетами "Кинджал" російські ПКС атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість поранених і загиблих внаслідок ракетної атаки на Київ і Харків: внаслідок віроломства  поранено 92 людей та четверо людей загинуло. 

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