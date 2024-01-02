Залужний розповів, чим збивали ворожі "Кинджали"
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, чим сьогодні Україна збивала російські аеробалістичні ракети "Кинджал". За його словами, з цією задачею прекрасно впорався ЗРК Patriot.
Про це він повідомив у Twiiter.
Як Україна збивала "Кинджали"
Як заявив головком, 10 із 10 таких російських ракет, які були збиті українськими силами завдяки Patriot, — це абсолютний рекорд. Тому він закликав союзників України надати більше таких комплексів та боєприпасів до них.
"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України за допомогою ЗРК Patriot збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", — написав він.
Він також висловив подяку українським партнерам за надані системи ППО.
"Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них", — додав Залужний.
Нагадаємо, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.
Також ракетами "Кинджал" російські ПКС атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.
Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість поранених і загиблих внаслідок ракетної атаки на Київ і Харків: внаслідок віроломства поранено 92 людей та четверо людей загинуло.
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