Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Залужный рассказал, чем сбивали вражеские "Кинжалы" arrow

Залужный рассказал, чем сбивали вражеские "Кинжалы"

2 января 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный рассказал, чем сбивали вражеские "Кинжалы"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, чем сегодня Украина сбивала российские аэробаллистические ракеты "Кинжал". По его словам, с этой задачей прекрасно справился ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в Twiiter.

Читайте также:

Как Украина сбивала "Кинжалы"

Как заявил главком, 10 из 10 таких российских ракет, сбитых украинскими силами благодаря Patriot, — это абсолютный рекорд. Поэтому он призвал союзников Украины предоставить больше таких комплексов и боеприпасов к ним.

Сообщение Залужного. Источник: Twitter

"Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины с помощью ЗРК Patriot сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это рекорд. Если ракеты поразят цель, последствия будут катастрофическими", — написал он.

Он также выразил благодарность украинским партнерам за предоставленные системы ПВО.

"Нет никаких оснований полагать, что враг здесь остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним", — добавил Залужный.

Напомним, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также ракетами "Кинжал" российские ВКС атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество раненых и погибших в результате ракетной атаки на Киев и Харьков: в результате вероломства ранены 92 человека и четыре человека погибли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме