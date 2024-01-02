Залужный рассказал, чем сбивали вражеские "Кинжалы"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, чем сегодня Украина сбивала российские аэробаллистические ракеты "Кинжал". По его словам, с этой задачей прекрасно справился ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в Twiiter.

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Как заявил главком, 10 из 10 таких российских ракет, сбитых украинскими силами благодаря Patriot, — это абсолютный рекорд. Поэтому он призвал союзников Украины предоставить больше таких комплексов и боеприпасов к ним.

Сообщение Залужного. Источник: Twitter

"Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины с помощью ЗРК Patriot сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это рекорд. Если ракеты поразят цель, последствия будут катастрофическими", — написал он.

Он также выразил благодарность украинским партнерам за предоставленные системы ПВО.

"Нет никаких оснований полагать, что враг здесь остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним", — добавил Залужный.

Напомним, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также ракетами "Кинжал" российские ВКС атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество раненых и погибших в результате ракетной атаки на Киев и Харьков: в результате вероломства ранены 92 человека и четыре человека погибли.