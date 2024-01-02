Зеленський назвав кількість поранених і загиблих внаслідок ракетної атаки на Київ і Харків

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Станом на зараз відомо про 92 поранених та 4 загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову та Києву. Загалом з 31 грудня російські загарбники застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент розповів, що зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. До цього залучені всі необхідні служби: понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські.

"Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — сказав Зеленський.

Глава держави також подякував воїнам ППО і наголосив, що з 31 грудня російські окупанти випустили по Україні вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів, абсолютна більшість яких була спрямована по цивільних обʼєктах.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи", — підкреслив президент.

Він також додав, що Україна продовжить співпрацю з усіма партнерами, щоб притягти Росію до відповідальності за скоєне.

Ракетна атака на Київ 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.

Ракетна атака на Харків 2 січня

Сьогодні зранку загарбники також вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу. Мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни атакували Харків ракетами "Кинджал".