Зеленский назвал количество раненых и погибших в результате ракетной атаки на Киев и Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На данный момент известно о 92 раненых и 4 погибших в результате ракетного удара по Харькову и Киеву. В общей сложности с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент рассказал, что сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. К этому привлечены все необходимые службы: более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.

"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким" , — сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил воинов ПВО и подчеркнул, что с 31 декабря российские оккупанты выпустили по Украине уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов, абсолютное большинство которых было направлено по гражданским объектам.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что Украина продолжит сотрудничество со всеми партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за содеянное.

Ракетная атака на Киев 2 января

Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

Ракетная атака на Харьков 2 января

Сегодня утром захватчики также ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне атаковали Харьков ракетами "Кинжал".