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Залужний розповів, скільки ракет та дронів збила українська ППО

2 січня 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний розповів, скільки ракет та дронів збила українська ППО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Скільки ракет та дронів збила українська ППО

Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі:

  • 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 із 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 35 з 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
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Результати роботи ППО. Фото: t.me/CinCAFU

Головнокомандувач розповів, що в першій хвилі окупанти атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. 

Вже вранці росіяни застосували стратегічну авіацію, зокрема бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 06:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Крім того, вже з 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. 

"Також противник атакував з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", — йдеться у повідомленні. 

За попередніми результатами загарбники застосували 99 засобів повітряного нападу — ракет різних типів.

Нагадаємо, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Крім того, ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

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