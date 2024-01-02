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Залужный рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО

2 января 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО

Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели:

  • 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 35 из 35 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
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Результаты работы ПВО. Фото: t.me/CinCAFU

Главнокомандующий рассказал, что в первой волне оккупанты атаковали "шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.

Уже утром россияне применили стратегическую авиацию, в том числе бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубежи пуска около 06:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Кроме того, уже с 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

"Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 запущены четыре противорадиолокационные ракеты Х -31П", — говорится в сообщении.

По предварительным результатам захватчики применили 99 средств воздушного нападения ракет разных типов.

Напомним, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Кроме того, ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

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