Наев рассказал, есть ли в мобильных группах ПВО Киева запасы ракет к ПЗРК

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что мобильные группы противовоздушной обороны Киева имеют в запасе достаточно боеприпасов, в том числе ракет для ПЗРК. Они способны отразить еще несколько мощных атак РФ.

Об этом сообщает AFP.

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Наев отметил, что текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО такая, что боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак РФ.

"Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного запаса", — отметил он.

По его словам, сейчас в приоритете больше боеприпасов, ведь российские оккупанты хотят истощить украинскую систему ПВО.

Наев говорит, что защитники неба хотели бы больше ракет для Patriot и самих систем.

Он высоко оценил работу ПВО ВСУ и отметил, что эффективность составила около 90%.

"Ни одна другая система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", — добавил командующий Объединенных Сил ВСУ.

Напомним, 2 января мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить часть крылатых ракет.

Также мы писали, что украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адик" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.