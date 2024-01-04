Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Наев рассказал, есть ли в мобильных группах ПВО Киева запасы ракет к ПЗРК arrow

Наев рассказал, есть ли в мобильных группах ПВО Киева запасы ракет к ПЗРК

4 января 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наев рассказал, есть ли в мобильных группах ПВО Киева запасы ракет к ПЗРК
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что мобильные группы противовоздушной обороны Киева имеют в запасе достаточно боеприпасов, в том числе ракет для ПЗРК. Они способны отразить еще несколько мощных атак РФ.

Об этом сообщает AFP.

Читайте также:

Защита Киева от российских обстрелов

Наев отметил, что текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО такая, что боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак РФ.

"Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного запаса", — отметил он.

По его словам, сейчас в приоритете больше боеприпасов, ведь российские оккупанты хотят истощить украинскую систему ПВО.

Наев говорит, что защитники неба хотели бы больше ракет для Patriot и самих систем.

Он высоко оценил работу ПВО ВСУ и отметил, что эффективность составила около 90%.

"Ни одна другая система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", — добавил командующий Объединенных Сил ВСУ.

Напомним, 2 января мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить часть крылатых ракет.

Также мы писали, что украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адик" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме