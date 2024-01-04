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У Повітряних силах відзвітували про кількість знищених дронів цієї ночі

4 січня 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах відзвітували про кількість знищених дронів цієї ночі
Ворожий дрон типу "Shahed-131/136". Фото: apostrophe.ua
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Цієї ночі окупанти атакували двома дронами типу "Shahed-131/136". Обидва — знищені на Хмельниччині.

Про це повідомили в Повітряних силах

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У відомстві розповіли, що вночі 4 січня Росія атакувала Україну двома "шахедами". Запуски здійснювались з південно-східного напрямку. Українська ППО ліквідувала усі ворожі цілі, обидва — на Хмельниччині. 

"Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, армія Росії 3 січня завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо осіб. 

Також ми писали, що вчора, 2 січня, мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.

Крім того, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

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