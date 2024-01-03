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Окупанти вдарили по Снігурівці — серед поранених дитина

3 січня 2024 21:40
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Ілля Рябінін
редактор
Окупанти вдарили по Снігурівці — серед поранених дитина
Наслідки удару по Снігурівці Миколаївської області. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії сьогодні завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо осіб. 

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в етері телемарафону

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За словами голови ОДА, поранення дістали жінка, двоє чоловіків та 15-річна дівчина. Вона у важкому стані, і її перевозять до Миколаєва. 

"Сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. Зараз перевозимо у місто", — каже Кім. 

Миколаївська область — останні новини

Нагадаємо, що раніше у Миколаївської області оголосили тендер на будівництво одразу двох протирадіаційних укриттів у місті. Планується, що вони будуть загального користування та зможуть вмістити до тисячі осіб одночасно.

Водночас у грудні прикордонники у Миколаївській області змогли "приземлити" без вибуху ворожий FPV-дрон та перепрошити його системи. 

Також не так давно Віталій Кім заявив про посилення мобілізації в регіоні. Також він розповів, що Миколаївська область показала найкращий результат щодо призову порівняно з іншими областями.

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