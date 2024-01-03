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Оккупанты ударили по Снегиревке — среди раненых ребенок

3 января 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты ударили по Снегиревке — среди раненых ребенок
Последствия удара по Снегиревке Николаевской области. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России сегодня нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона.

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По словам главы ОГА, ранения получили женщина, двое мужчин и 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии, и ее перевозят в Николаев.

"Сегодня в 17:45 было три прилета ракет С-300 по Снегиревке, где ранена женщина, двое мужчин, охранявшие склад с гуманитаркой, и девочка 15 лет, тяжелая. Сейчас перевозим в город", — говорит Ким.

Николаевская область — последние новости

Напомним, что ранее в Николаевской области объявили тендер на строительство сразу двух противорадиационных укрытий в городе. Планируется, что они будут общего пользования и смогут вместить до тысячи человек одновременно.

В то же время в декабре пограничники в Николаевской области смогли "приземлить" без взрыва вражеский FPV-дрон и перепрошить его системы.

Также недавно Виталий Ким заявил об усилении мобилизации в регионе. Также он рассказал, что Николаевская область показала лучший результат по призыву по сравнению с другими областями.

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