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Нічна атака на Україну — у Миколаєві пролунали потужні вибухи

26 грудня 2023 02:53
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Нічна атака на Україну — у Миколаєві пролунали потужні вибухи
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи, 26 грудня, пролунали у Миколаївській області. Станом на зараз Україна перебуває під загрожою ворожої атаки.

Про це повідомяють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

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На Миколаївщині пролунали вибухи. Фото: скриншот

Кореспондети Суспільного повідомили про звуки вибухів у Миколаєві. В районі зафіксували ворожі безпілотники.

00:26. У Миколаєві повідомили про відбій повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони. У ці хвилини ворог атакує Україну дронами-камікадзе. 

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