Нічна атака на Україну — у Миколаєві пролунали потужні вибухи
26 грудня 2023 02:53
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos
Вибухи, 26 грудня, пролунали у Миколаївській області. Станом на зараз Україна перебуває під загрожою ворожої атаки.
Про це повідомяють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
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00:01. Ворожий безпілотник над Миколаївською областю.
Кореспондети Суспільного повідомили про звуки вибухів у Миколаєві. В районі зафіксували ворожі безпілотники.
00:26. У Миколаєві повідомили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони. У ці хвилини ворог атакує Україну дронами-камікадзе.
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