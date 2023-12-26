Нічна атака на Україну — у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos

Вибухи, 26 грудня, пролунали у Миколаївській області. Станом на зараз Україна перебуває під загрожою ворожої атаки.

Про це повідомяють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

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На Миколаївщині пролунали вибухи. Фото: скриншот

Кореспондети Суспільного повідомили про звуки вибухів у Миколаєві. В районі зафіксували ворожі безпілотники.

00:26. У Миколаєві повідомили про відбій повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області ввечері 24 грудня. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони. У ці хвилини ворог атакує Україну дронами-камікадзе.