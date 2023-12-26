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Ночная атака на Украину — в Николаеве раздались мощные взрывы

26 декабря 2023 02:53
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ночная атака на Украину — в Николаеве раздались мощные взрывы
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Взрывы, 26 декабря, прогремели в Николаевской области. По состоянию на данный момент Украина находится под угрозой вражеской атаки.

Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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00:01. Вражеский беспилотник над Николаевской областью.

В Николаевской области прогремели взрывы. Фото: скриншот

Корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Николаеве. В районе зафиксировали вражеские беспилотники.

00:26. В Николаеве сообщили об отбое воздушной тревоги.

Отбой воздушной тревоги Николаевской области. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вечером 24 декабря. Они связаны с работой противовоздушной обороны. В эти минуты враг атакует Украину дронами-камикадзе.

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