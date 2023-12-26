Ночная атака на Украину — в Николаеве раздались мощные взрывы
26 декабря 2023 02:53
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
Взрывы, 26 декабря, прогремели в Николаевской области. По состоянию на данный момент Украина находится под угрозой вражеской атаки.
Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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00:01. Вражеский беспилотник над Николаевской областью.
Корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Николаеве. В районе зафиксировали вражеские беспилотники.
00:26. В Николаеве сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вечером 24 декабря. Они связаны с работой противовоздушной обороны. В эти минуты враг атакует Украину дронами-камикадзе.
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