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В Воздушных силах отчитались о количестве уничтоженных дронов этой ночью

4 января 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах отчитались о количестве уничтоженных дронов этой ночью
Вражеский дрон типа "Shahed-131/136". Фото: apostrophe.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью оккупанты атаковали двумя дронами типа "Shahed-131/136". Оба уничтожены в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что ночью 4 января Россия атаковала Украину двумя "шахедами". Запуски производились с юго-восточного направления. Украинская ПВО ликвидировала все вражескиее цели, оба — в Хмельницкой области.

"Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

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Напомним, армия России 3 января нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.

Также мы писали, что вчера, 2 января, мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить часть крылатых ракет.

Кроме того, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района в Харькове. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.

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