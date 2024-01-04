В Воздушных силах отчитались о количестве уничтоженных дронов этой ночью
Этой ночью оккупанты атаковали двумя дронами типа "Shahed-131/136". Оба уничтожены в Хмельницкой области.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Сколько дронов уничтожила ПВО этой ночью
В ведомстве рассказали, что ночью 4 января Россия атаковала Украину двумя "шахедами". Запуски производились с юго-восточного направления. Украинская ПВО ликвидировала все вражескиее цели, оба — в Хмельницкой области.
"Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.
Напомним, армия России 3 января нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.
Также мы писали, что вчера, 2 января, мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить часть крылатых ракет.
Кроме того, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района в Харькове. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.
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