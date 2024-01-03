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Наєв розповів, скільки ворожих цілей було знищено на півночі 2 січня

3 січня 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наєв розповів, скільки ворожих цілей було знищено на півночі 2 січня
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 2 січня, мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Знищення ворожих цілей на півночі

"8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні — це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня", — розповів Наєв.

За його словами, на озброєнні мобільних груп є:

  • ЗРК малої дальності;
  • зенітно-артилерійські установки;
  • переносні ЗРК;
  • великокаліберні кулемети.

Наєв подякував особовому складу мобільних груп. Він наголосив, що завдяки їм, Україна змогла зміцнити повітряний щит та врятувати тисячі життів.

"Наша спільна мета — захист кожного українця від російського терору. Заради цього ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч кожного дня і ночі!" — додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102 бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.

Також ми писали, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

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