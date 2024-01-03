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Наев рассказал, сколько вражеских целей было уничтожено на севере 2 января

3 января 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наев рассказал, сколько вражеских целей было уничтожено на севере 2 января
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 2 января, мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить пятую часть крылатых ракет.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"8 из 17 (47%) обезвреженных ударных беспилотных летательных аппаратов, а также 11 из 48 (19%) сбитых крылатых ракет в Северной операционной зоне — это достижения мобильных огневых групп с противовоздушной обороны за 2 января", — рассказал Наев.

По его словам, на вооружении мобильных групп есть:

  • ЗРК малой дальности;
  • зенитно-артиллерийские установки;
  • переносные ЗРК;
  • крупнокалиберные пулеметы.

Наев поблагодарил личный состав мобильных групп. Он подчеркнул, что благодаря им Украина смогла укрепить воздушный щит и спасти тысячи жизней.

"Наша общая цель — защита каждого украинца от российского террора. Ради этого мы и в дальнейшем будем стоять бок о бок каждый день и ночь!" — добавил командующий Объединенными силами ВСУ.

Напомним, украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адик" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.

Также мы писали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражескиt цели.

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