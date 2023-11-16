Найвища точність ударів — Білорусь озброїлась новою реактивною установкою

Білоруська реактивна установка "Полонез-М". Фото: Міноборони Білорусі

У білоруської армії нове озброєння. Стало відомо про постачання реактивної установки "Полонез-М". відомо, що ця система вдосконаленою версією РСЗВ "Полонез", яка вже перебуває на озброєнні.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Читайте також:

Новий білоруський комплекс РСЗВ "Полонез-М"

На озброєння реактивної артилерійської бригади Збройних сил білорусі надійшов новітній комплекс реактивної системи залпового вогню "Полонез-М".

Зазначається, що РСЗВ "Полонез-М" є оновленою кращою версією РСЗВ "Полонез", який вже є в армії Білорусі. Його технічні характеристики значно покращені порівняно з попередником.

Повідомлення Міноборони Білорусі. Фото: скриншот допису Міноборони Білорусі

Застосування реактивної системи "Полонез-М"

"РСЗВ "Полонез-М" може одночасно завдати з високою точністю удару по восьми цілях на дальності до 300 км. РСЗВ "Полонез-М" відповідає найкращим світовим зразкам систем реактивної артилерії", — вказали у Міноборони Білорусі.

У Міноборони також додали, що реактивна установка може завдавати удару по командним пунктам, арсеналам з боєприпасами, накопиченням техніки та зосередженням особовго складу.

За словами представників Мінооборони, нове озброєння від білоруських розробників, мовляв, "не має аналогів у світі". Там також додали, що створення і прийняття нової зброї — це один з елементів стратегічного стримування.

Нагадаємо, Російська Федерація хоче повернути зброю, яку вона раніше продавала іншим країнам. Йдеться про Пакистан, Білорусь, Єгипет та Бразилію.