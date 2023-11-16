Высокая точность ударов — Беларусь вооружилась новой реактивной установкой

Белорусская реактивная установка "Полонез-М". Фото: Минобороны Беларуси

В белорусской армии новое вооружение. Стало известно о поставках реактивной установки "Полонез-М". Известно, что эта система это усовершенствованоя версия РСЗО "Полонез", которая уже находится на вооружении.

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

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На вооружение реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Беларуси поступил новый комплекс реактивной системы залпового огня "Полонез-М".

Отмечается, что РСЗО "Полонез-М" является обновленной лучшей версией РСЗО "Полонез", уже имеющейся в армии Беларуси. Его технические характеристики значительно улучшены по сравнению с предшественником.

Сообщения Минобороны Беларуси. Фото: скриншот поста Минобороны Беларуси

Применение реактивной системы "Полонез-М"

"РСЗО "Полонез-М" может одновременно нанести с высокой точностью удар по восьми целям на дальности до 300 км. РСЗО "Полонез-М" соответствует лучшим мировым образцам систем реактивной артиллерии", — указали в Минобороны Беларуси.

В Минобороны также добавили, что реактивная установка может наносить удар по командным пунктам, арсеналам с боеприпасами, накоплениям техники и сосредоточению личного состава.

По словам представителей Минообороны, новое вооружение от белорусских разработчиков, мол, "не имеет аналогов в мире". Там также добавили, что создание и принятие нового оружия — это один из элементов стратегического сдерживания.

Напомним, Российская Федерация хочет вернуть оружие, которое оно раньше продавало другим странам. Речь идет о Пакистане, Беларуси , Египте и Бразилии.