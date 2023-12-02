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Нам стало гірше без Маркуса, — Мустанг розповів, що змінилось у 47 бригаді

2 грудня 2023 20:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мустанг розповів, як змінилася 47 бригада без Маркуса
Військовий Григорій Мустанг. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У липні 2023 року головний сержант 47 окремої механізованої бригади Валерій Маркус написав рапорт на звільнення та переміщення його на нижчу посаду. Він пояснив це бажанням бути ближче до воїнів на полі бою. Які зміни відбулися у 47 бригаді без Маркуса розповів військовий Григорій Мустанг.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Ісландія.

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Що змінилося у 47 бригаді без Маркуса

"Моя позиція до Маркуса не змінилася за весь цей час. Він — крутий чувак, він дуже багато чого зробив. Те, що про нього зараз кажуть і пишуть — там дуже багато неправди. Виникає багато запитань до того, хто це каже, я б так сказав. Ніяких доказів нема", — сказав Мустанг.

На його думку, в цій ситуації всі зазнали втрат — 47 бригаді стало гірше, як на рівні медійності, так і щодо фінансового постачання.

"Я думаю, що це поганий кейс — все, що відбулось. Так робити загалом не треба, проте час все розставить. З того, в чому звинувачують Маркуса, дуже багато брехні. А далі все впирається в те, кому ви вірите", — додав військовий.

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду

Згодом замість Маркуса призначили нового головного сержанта — Віталія Аверіна. Він захищає Україну з 2014 року. 

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