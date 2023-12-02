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Нам стало хуже без Маркуса, — Мустанг рассказал, что изменилось в 47 бригаде

2 декабря 2023 20:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мустанг рассказал, как сменилась 47 бригада без Маркуса
Военный Григорий Мустанг. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В июле 2023 года главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус написал рапорт на увольнение и перемещение его на низшую должность. Он объяснил это желанием быть поближе к воинам на поле боя. Какие изменения произошли в 47 бригаде без Маркуса, рассказал военный Григорий Мустанг.

Об этом он сказал в эфире телеканала Ісландия.

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Что изменилось в 47 бригаде без Маркуса

"Моя позиция к Маркусу не изменилась за все это время. Он — крутой чувак, он очень многое сделал. То, что о нем сейчас говорят и пишут — там очень много лжи. Возникает много вопросов к тому, кто это говорит, я бы так сказал. Никаких доказательств нет", — сказал Мустанг.

По его мнению, в этой ситуации все понесли потери — 47 бригаде стало хуже, как на уровне медийности, так и по финансовым поставкам.

"Я думаю, что это плохой кейс — все, что произошло. Так делать в общем-то не надо, однако время все расставит. Из того, в чем обвиняют Маркуса, очень много лжи. А дальше все упирается в то, кому вы верите", — добавил военный.

Напомним, что 11 июля главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.

Впоследствии вместо Маркуса был назначен новый главный сержант — Виталий Аверин. Он защищает Украину с 2014 года.

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