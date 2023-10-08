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Напад на Ізраїль: чому ХАМАС застав зненацька керівництво країни

8 жовтня 2023 07:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Напад на Ізраїль: чому ХАМАС застав зненацька керівництво країни
Ізраїль та військові збираються на дорозі на півдні Ізраїлю, коли із сектора Газа запускаються ракети, недалеко від Сдерота. Фото: REUTERS/Аммар Авад
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У той час як Ізраїль зазнав нападу ХАМАСу, лідери військових структур зіткнулися з питаннями, що посилюються, щодо того, як дана катастрофа могла статися. Наступного дня після 50-ї річниці початку війни Дня Суду у 1973 році війська, здається, знову виявилися непідготовленими до несподіваної агресії.

Про це пише Reuters.

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"Це стрімко нагадує ту ситуацію, яка тоді розгорнулася. Як ми бачимо, Ізраїль був абсолютно здивований цією добре організованою атакою", — зазначив генерал у відставці, ексголова Ради національної безпеки Ізраїлю Гіора Ейланд.

Військовий представник зазначив, що "в перспективі" будуть розглянуті питання розвідувальної підготовки, проте зараз акцент зроблено на бойових операціях.

ХАМАС — заклятий ворог Ізраїлю

Також повідомляється, що Ізраїль завжди сприймав ХАМАС як свого заклятого противника, але після того, як він завдав Газі значної шкоди протягом 10-денного конфлікту у 2021 році, Ізраїль застосовував комбінацію каральних заходів та заохочень для підтримки стабільності у блокадному анклаві.

Було запропоновано економічні заходи стимулювання, включаючи тисячі дозволів на працевлаштування, що дозволяло громадянам Гази працювати в Ізраїлі або на окупованих територіях Західного Берега, підтримуючи сувору блокаду і постійну присутність загрози авіаударів.

Провал розвідки

Reuters повідомляє, що коли настав момент, здається, безпечний механізм Ізраїлю зазнав краху, оскільки загін, що складається з бойовиків ХАМАС і оцінюється військовими у сотні людей, подолав захисні бар'єри та поширився містами.

"Це був інцидент розвідувального провалу, іншого пояснення немає. Це був провал у сфері безпеки, який підірвав те, що Ізраїль розглядав як агресивний та успішний багатошаровий підхід до Сектору Газа", ексзаступник офіцера національної розвідки США з питань Близького Сходу Джонатан Панікофф.

Нагадаємо, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Наразі громадянам туди потрапляти заборонено.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершується. І країна розпочала фазу наступу.

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