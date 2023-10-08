Нападение на Израиль: почему ХАМАС застало врасплох руководство страны

Израиль и военные собираются на дороге на юге Израиля , когда из сектора Газа запускаются ракеты, недалеко от Сдерота. Фото: REUTERS/Аммар Авад

В то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Дня Суда в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии.

Об этом пишет Reuters.

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"Это стремительно напоминает ту ситуацию, которая развернулась тогда. Как мы видим, Израиль был абсолютно удивлён этой хорошо организованной атакой", — отметил генерал в отставке, экс-глава Совета национальной безопасности Израиля Гиора Эйланд.

Военный представитель отметил, что "в перспективе" будут рассмотрены вопросы разведывательной подготовки, однако в настоящий момент акцент сделан на боевых операциях.

ХАМАС — заклятый враг Израиля

Также сообщается, что Израиль всегда воспринимал ХАМАС как своего заклятого противника, но после того, как он нанёс Газе значительный ущерб в течение 10-дневного конфликта в 2021 году, Израиль применял комбинацию карательных мер и поощрений для поддержания стабильности в блокадном анклаве.

Были предложены экономические меры стимулирования, включая тысячи разрешений на трудоустройство, что позволяло гражданам Газы трудиться в Израиле или на оккупированных территориях Западного Берега, при этом поддерживая строгую блокаду и постоянное присутствие угрозы аэроударов.

Провал разведки

Reuters сообщает, что когда наступил момент, кажется, безопасный механизм Израиля потерпел крах, поскольку отряд, состоящий из боевиков ХАМАС и оцениваемый военными в сотни людей, преодолел защитные барьеры и распространился по городам.

"Это был инцидент разведывательного провала, иного объяснения нет. Это был провал в области безопасности, который подорвал то, что Израиль рассматривал как агрессивный и успешный многослойный подход к Сектору Газа", — экс-заместитель офицера национальной разведки США по вопросам Ближнего Востока отметил Джонатан Паникофф.

Напомним, что Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

Также мы сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершается. И страна начала фазу наступления.