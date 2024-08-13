Прорив ЗСУ в Курській області — Роман Костенко записав відео з-під кордону Росії

Нардеп Костенко записав жартівливе звернення на кордоні з Росією — відео
Народний депутат України, військовослужбовець Збройних сил Роман Костенко записав жартівливе звернення з кордону Росії. Він "відпросився" в спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в "закордонне відрядження".
Відповідне відео Роман Костенко опублікував у Facebook у понеділок, 12 серпня.
Жартівливе відеозвернення Костенка
"Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але все-таки піду туди з нашими Силами оборони, а потім уже напишу заяву про відрядження", — зазначив Костенко.
На відео нардеп перебуває на прикордонному пункті на тлі напису "Росія". Ймовірно, це в районі Курської області.
Своєю чергою Стефанчук прокоментував відео Костенка, жартівливо наголосивши, що "туди можна і без відрядження".
"Романе, з Богом. Туди можна і без відрядження. Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо", — написав спікер ВР.
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