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Нардеп Костенко записав жартівливе звернення на кордоні з Росією — відео

13 серпня 2024 04:08
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Прорив ЗСУ в Курській області — Роман Костенко записав відео з-під кордону Росії
Народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Народний депутат України, військовослужбовець Збройних сил Роман Костенко записав жартівливе звернення з кордону Росії. Він "відпросився" в спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в "закордонне відрядження".

Відповідне відео Роман Костенко опублікував у Facebook у понеділок, 12 серпня. 

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"Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але все-таки піду туди з нашими Силами оборони, а потім уже напишу заяву про відрядження", — зазначив Костенко.

На відео нардеп перебуває на прикордонному пункті на тлі напису "Росія". Ймовірно, це в районі Курської області.

Своєю чергою Стефанчук прокоментував відео Костенка, жартівливо наголосивши, що "туди можна і без відрядження".

"Романе, з Богом. Туди можна і без відрядження. Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо", — написав спікер ВР.

ЗСУ в Курській області
Скриншот коментаря Руслана Стефанчука в Facebook

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