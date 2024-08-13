Прорыв ВСУ в Курской области — Роман Костенко записал видео из-под границы России

Народный депутат Украины, военнослужащий ВСУ Роман Костенко. Фото: скриншот

Народный депутат Украины, военнослужащий Вооруженных сил Роман Костенко записал шутливое обращение с границы России. Он "отпросился" у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в "заграничную командировку".

Соответствующее видео Роман Костенко опубликовал в Facebook в понедельник, 12 августа.

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Шутливое видеообращение Костенко

"Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь перед Российской Федерацией. Извините, что без разрешения, но все-таки пойду туда с нашими Силами обороны, а потом уже напишу заявление о командировке", — отметил Костенко.

На видео нардеп находится на пограничном пункте на фоне надписи "Россия". Вероятно, это в районе Курской области.

В свою очередь Стефанчук прокомментировал видео Костенко, шутливо подчеркнув, что "туда можно и без командировки".

"Роман, с Богом. Туда можно и без командировки. Берегите себя. Вернетесь, все оформим", — написал спикер ВР.