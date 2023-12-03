Нардеп назвав категорії військових, яких демобілізують

Мітинг щодо демобілізації військових. Фото: Суспільне Полтава

В Україні продовжують мобілізовувати людей призовного віку. Поміж цим, в Україні тривають обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які здійснюють обов'язкову військову службу.

Народний депутат Михайло Цимбалюк каже, що на сьогодні триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації — 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.

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За словами депутата, українцям необхідно чітко роз’яснити терміни мобілізації для громадян і громадянок України, яких призивають на військову службу.

"Важливо ретельно інформувати всіх громадян і громадянок, які можуть бути викликані на військову службу, про терміни цієї служби — 16, 24 або 36 місяців. Це питання ще потребує обговорення з військовими", — розповідає Цимбалюк.

Мобілізація студентів в Україні

На тлі цього тривають обговорення про те, чи мають мобілізовуватися студенти "у віці", а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.

"Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація. Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти. Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження. І це те, що майже вже вирішено", — сказав Михайло Цимбалюк.

Демобілізація військових

В Україні також обговрюють те, що слід розробити механізм, який запобігатиме повторному призову військових після демобілізації.

"Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації", — додав народний депутат.

Демобілізація з інвалідністю та онкохворих

За словами Цимбалюка, особи з першою та другою групами інвалідності, які фактично є членами військових підрозділів, але перебувають на лікуванні, мають бути демобілізовані. Сюди ж варто віднести онкохворих.

"Йдеться про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються. І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування. А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими. А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити", — зауважив Цимбалюк.

Тим часом в Україні вже у двох областях оголосили початок посиленої перевірки документів у чоловіків, тож тепер ухилянтам не вдасться сховатися. Крім того, всі повинні мати при собі документи до кінця воєнного стану.