Нардеп назвал категории военных, которых демобилизуют

Митинг по демобилизации военных. Фото: Общественное Полтава

В Украине продолжают мобилизовать людей призывного возраста. Между этим, продолжаются обсуждения периода службы военнослужащих, которые осуществляют обязательную военную службу.

Народный депутат Михаил Цымбалюк говорит, что сегодня идет дискуссия о том, какой срок должен быть установлен для мобилизации — 16 месяцев, 24 месяца или 36 месяцев службы.

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По словам депутата, украинцам необходимо четко разъяснить сроки мобилизации для граждан и гражданок Украины, призываемых на военную службу.

"Важно тщательно информировать всех граждан и гражданок, которые могут быть вызваны на военную службу, о сроках этой службы — 16, 24 или 36 месяцев. Этот вопрос еще нуждается в обсуждении с военными", — рассказывает Цымбалюк.

Мобилизация студентов в Украине

На фоне этого продолжаются обсуждения о том, должны ли мобилизовываться студенты "в возрасте", а также, как обращаться с соискателями второго, третьего высшего и другого образования, которые освобождены от мобилизации по закону.

"Мы обсуждаем изменения в законодательстве с военным высшим руководством, потому что именно они сегодня должны диктовать и диктуют те позиции, как должна идти мобилизация и демобилизация. Речь идет пока о соискателях второго, третьего высшего и другого образования. Ведь количество тех, кто из прошлого". года начали получать второе и третье высшее образование, увеличилось, поэтому здесь будут определенные ограничения. И это то, что уже почти решено", — сказал Михаил Цымбалюк.

Демобилизация военных

В Украине также обсуждают то, что следует разработать механизм, который будет предотвращать повторный призыв военных после демобилизации.

"Мы хотим продумать следующий шаг – как сделать так, чтобы после демобилизации они не были снова мобилизованы как лица, подлежащие мобилизации" , - добавил народный депутат.

Демобилизация с инвалидностью и онкобольным

По словам Цымбалюка, лица с первой и второй группами инвалидности, фактически являющиеся членами военных подразделений, но находящиеся на лечении, должны быть демобилизованы. Сюда же следует отнести онкобольных.

"Речь идет о демобилизации всех лиц с инвалидностью первой и второй групп, которые сегодня служат, они практически в штате, но лечатся. И их нужно демобилизовать, чтобы они продолжили лечение. А также нужно демобилизовать лиц, которые являются онкобольными. А сегодняшнее законодательство не разрешает это сделать" , — отметил Цымбалюк.

Между тем, в Украине уже в двух областях объявили начало усиленной проверки документов у мужчин , поэтому теперь ухилянтам не удастся спрятаться. Кроме того, все должны иметь при себе документы до конца военного положения.