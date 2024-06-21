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Нардеп Тищенко і поліція накрили ботоферму у Дніпрі — відео

21 червня 2024 00:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Дніпрі правоохоронці влаштували облаву на нелегальні ботоферми та кол-центри за участю нардепа Тищенка
Поліція вилучає мобільні телефони и сім-картки на ботофермі. Фото: Telegram/Микола Тищенко
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Дніпрі правоохоронці влаштували облаву на нелегальні ботоферми та кол-центри, які займалися шахрайством та працювали на Росію. Разом з поліцією у рейді взяв участь народний депутат Микола Тищенко.  

Про це повідомляють ЗМІ, місцеві телеграм-канали, а також сам нардеп Тищенко. 

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Підозрюваних затримали, за попередньою інформацією, чоловікам вручили повістки 

У коментарі інтернет-виданню "Дніпро Оперативний" Тищенко розповів, що приїхав в Дніпро, аби перевірити інформацію щодо діяльності ботоферм та колл-центрів, які працюють на ворога. 

На одному з роликів, які потрапили в мережу, видно, що Тищенко стоїть в офісі кол-центру-ботоферми. На підлозі, обличчям вниз, лежать чоловіки. 

"Якщо хтось хоче розповісти про ваших власників, які вас обманним шляхом примусили працювати і здійснювати шахрайські схеми — будь ласка, підходьте до правоохоронців", — сказав Тищенко. 

За інформацією телеграм-каналу "Всевидящее ОКО Украина", затримані чоловіки вже отримали повістки, а офіс, який накрили правоохоронці, належить Максиму Хомко.

За попередньою інформацією, кількість людей, яка задіяна в шахрайстві, може сягати 120 000. Частина цих ботоферм працює на РФ.  

Раніше у мережі з'явилися відео, на яких нардеп Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, представниками ТЦК, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. 

Нагадаємо, наприкінці травня у львівському бізнес-центрі "Меридіан" викрили масштабну ботоферму, яка могла виманювати гроші з українців. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. 

Микола Тищенко
Дніпро
повістки
Нацполіція

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