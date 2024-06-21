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Нардеп Тищенко и полиция накрыли ботоферму в Днепре — видео

21 июня 2024 00:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Днепре правоохранители устроили облаву на нелегальные ботофермы и колл-центры с участием нардепа Тищенко
Полиция изымает мобильные телефоны и сим-карты на ботоферме. Фото: Telegram/Николай Тищенко
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Днепре правоохранители устроили облаву на нелегальные ботофермы и колл-центры, которые занимались мошенничеством и работали на Россию. Вместе с полицией в рейде принял участие народный депутат Николай Тищенко.

Об этом сообщают СМИ, местные телеграмы-каналы, а также сам нардеп Тищенко.

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В комментарии интернет-изданию "Днепр Оперативный" Тищенко рассказал, что приехал в Днепр, чтобы проверить информацию о деятельности ботоферм и колл-центров, работающих на врага.

На одном из попавших в сеть роликов видно, что Тищенко стоит в офисе колл-центра-ботофермы. На полу, лицом вниз, лежат мужчины.

"Если кто-то хочет рассказать о ваших владельцах, которые вас обманным путем заставили работать и осуществлять мошеннические схемы — пожалуйста, подходите к правоохранителям", — сказал Тищенко.

По информации телеграм-канала "Всевидящее ОКО Украина", задержанные мужчины уже получили повестки, а обнаруженная ботоферма принадлежит некоему Максиму Хомко.

По предварительной информации, количество людей, задействованных в мошенничестве, может достигать 120 000. Часть этих ботоферм работает на РФ.

Ранее в сети появились видео, на которых нардеп Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, представителями ТЦК, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

Напомним, в конце мая во львовском бизнес-центре "Меридиан" разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги у украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Николай Тищенко
Днепр
повестки
Нацполиция

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