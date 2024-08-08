У міноборони Франції заявили, що ЗСУ проводять успішну операцію на території РФ

Наступ на Курську область — у міноборони Франції заявили, що операцію успішно проводить Україна
Міністерство оборони Франції прокоментувало події в Курській області Росії та заявило, що це операція України і вона має "певний початковий успіх".
Коротке зведення на цю тему міноборони Франції опублікувало у мережі X у четвер, 8 серпня.
Заява міноборони Франції
У міноборони Франції стверджують, що операцію на території Росії проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування офіційно не робили прямих заяв з цього приводу.
"Наступ ЗСУ в Курській області, що базується на ефекті несподіванки і протистоїть менш підготовленим силам, ніж на Східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Цей наступ може змусити ЗС РФ перекинути війська з інших секторів, таким чином послабивши локальний тиск на тих ділянках фронту, де ЗСУ раніше зазнавали труднощів", — йдеться в повідомленні.
Також у міноборони Франції додали, що удари завдаються з обох сторін, при цьому "ЗСУ продовжують бити по російських аеропортах та енергетичній інфраструктурі".
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