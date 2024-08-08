У міноборони Франції заявили, що ЗСУ проводять успішну операцію на території РФ

Курська область, Суджа. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони Франції прокоментувало події в Курській області Росії та заявило, що це операція України і вона має "певний початковий успіх".

Коротке зведення на цю тему міноборони Франції опублікувало у мережі X у четвер, 8 серпня.

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Карта з допису міноборони Франції. Фото: скриншот

Заява міноборони Франції

У міноборони Франції стверджують, що операцію на території Росії проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування офіційно не робили прямих заяв з цього приводу.

"Наступ ЗСУ в Курській області, що базується на ефекті несподіванки і протистоїть менш підготовленим силам, ніж на Східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Цей наступ може змусити ЗС РФ перекинути війська з інших секторів, таким чином послабивши локальний тиск на тих ділянках фронту, де ЗСУ раніше зазнавали труднощів", — йдеться в повідомленні.

Також у міноборони Франції додали, що удари завдаються з обох сторін, при цьому "ЗСУ продовжують бити по російських аеропортах та енергетичній інфраструктурі".